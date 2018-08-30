İzmit'te 30 Ağustos törenle kutlandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı 96\'ncı törenle kutlandı.

Kocaeli Valiliği yanında bulunan tören alanında düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mehteran takımı konser verirken, İzmit Halk Eğitim Merkezi\'nin halk oyunları ekibi gösteride bulundu. Öğrenciler günün anlam ve önemini ifade eden şiirler okudu. Tören askeri birliklerin geçişiyle devam ederken, 3 Sea Hawk helikopterin tören alanı üzerinde alçak uçuş yapması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tören geçişine katılan gaziler alkışlandı.



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