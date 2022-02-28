İzmit’te yaşayan Nail Baki Ukrayna’ya gidip, eşi ve kızını aldı

Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, “Ukrayna’da insanlık dramı yaşanıyor. Çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye’ye gelemediler. Orada kaldılar. Duramadım Türkiye’de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde.

Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Arabama atlayıp, gerekli evrakı hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık” dedi.

Nail Baki bugün Romanya’da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi. (DHA)