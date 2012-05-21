İzmit Körfezi’ne mavi bayrak

Birkaç yıl öncesine kadar simsiyah olan İzmit Körfezi’ndeki temizleme çalışmaları sonuç verdi. Körfez’in ilk mavi bayraklı plajı Karamürsel oldu. Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı 355’e ulaştı

Milliyet'in haberine göre, çevresinde 15 milyon nüfuslu İstanbul gibi mega kentin yanı sıra, Kocaeli ve Bursa gibi büyük sanayi kentlerinin bulunduğu İzmit Körfezi son yıllarda büründüğü siyah renginden kurtulmaya başladı.

İzmit Körfezi’ndeki sanayi tesislerini ve yük almaya gelen gemileri havadan denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz uçağının tespit ettiği çevre ihlalleri giderek azalırken, tesisler de kendi arıtma sistemlerini faaliyete geçirdi. Son 2 yıldır süren koruyucu önlemler İzmit Körfezi’ne ilk mavi bayraklı plajı getirdi.

Kocaeli’nin Karamürsel Plajı, 46 ülkede deniz kirliliği ile mücadele eden “Uluslararası Çevre ve Eğitim Vakfı”nın (FEE) temsilcisi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından mavi bayrakla ödüllendirildi. Körfezin ilk mavi bayraklı plajı bu yaz hizmete girecek.

14’ünü geri aldık’



Karamürsel’in mavi bayrak alacak kadar temiz olduğuna karar verdiklerini söyleyen TURÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Epikmen, “2013’te dünyanın en çok mavi bayraklı 3 ülkesi arasına gireceğiz. Yakın zamanda dünya üçüncülüğünü Fransa’ya kaptırmıştık. Deniz suyu analizlerini 4 yıl geriye dönerek inceleyeceğiz ve Mavi Bayrak kazanmak zorlaşacak. Arıtma tesisini şart koşuyoruz. Bu yıl gelen şikayetler üzerine inceleme yaparak 14 tesisin bayrağını geri aldık.

Karadeniz’de Şile, Düzce ve Akçakoca, Marmara’da ise Şarköy’ün ardından Karamürsel Mavi Bayraklı tesis oldu. Mavi Bayrak tesislerde sadece temizlikten dalgalanmıyor. Bizim için diğer kriterler yanında en önemlisi çevre bilinçlendirmesidir. Tesislerden yıl boyunca çevre bilincini artıran etkinliklerde bulunmalarını bekliyoruz. 2012 dünyadaki krizle zor başladı. Ancak son günlerde kazanılan ivme ile Türkiye’de eski düzeye gelmesini umuyoruz” dedi.

Türkiye 4. sırada

İspanya 540, Yunanistan 394, Fransa ise 358 plaj ile mavi bayraklı plaj sayısında ilk 3 sırada yer alıyor. Karamürsel ile Türkiye’nin mavi bayrak sayısı 355’e ulaşırken, 19 marina ve 13 yata da mavi bayrak verildi. Dünyada ise 3 bin 89 plaj ve 641 marinada toplam 3 bin 730 Mavi Bayrak bulunuyor. Karamürsel’e mavi bayrağı 15 Haziran’da TÜRÇEV yetkililerinin de katılımıyla asılacak. Marmara Denizi’nin ilk mavi bayraklı plajı 2006 yılında Şarköy olmuştu.

27 şart var

Mavi bayrak için yüzme suyu niteliği, çevre yönetimi, çevre bilinçlendirme, donanım ve insan sağlığı konusundaki güvenlik başlıkları altında 27 şart gerekiyor. Sezon süresince 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılmış ve sonuçlarının AB Yüzme Suya Direktifi’ne uygun olması, atık suların bertarafı, plaj beldesinde çevre bilinci etkinlikleri, yöre halkının çevre bilinci, imar planına uygun yapılaşma, alg ve bitkilerin plajda kötü bir görüntü yaratmasına izin verilmemesi, geri dönüşümün yapılması, evcil hayvanların olanakları, motorlu araçların girmemesi, cankurtaran sayısı, ilkyardım, özürlü tuvaleti gibi önemli başlıklara uygunluk kontrol ediliyor.



