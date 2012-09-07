İzmit Körfezi'nde 1500 tonluk 'yüzen bomba'

İzmit'te hacizli bir şekilde, içindeki 1500 ton doğalgazla bekleyen ve çürümeye başlayan tanker büyük tehlike saçıyor.

Beş yıl önce yıl önce eski sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle haciz koydurtulunca İzmit Körfezi'nin Tüpraş'a da yakın sayılabilecek noktasında demirledikten sonra içindeki 1500 ton doğalgazla kaderine terkedilen, geçtiğimiz günlerde de icra yoluyla bir Türk firması tarafından satın alınan tanker bazı yasal engeller ve bürokrasinin ağır işlemesi nedeniyle herkesin başına dert oldu.

Makina, kumanda, elektronik sistemleri çürüdüğü için hareket kabiliyetini kaybeden, 1500 ton gaz bulunan tanklar ve boruları da çürüdüğü için yüksek oranda gaz kaçağı olan tankerdeki tehlike her gün biraz daha büyürken, yeni sahipleriyle birlikte tankere çıkan DHA muhabirleri bu büyük tehlikeyi yerinde görüntüledi.

Gemiyi icra işlemlerinin ardından satın alan Ay Uluslararası Nakliyat firması sahibi Aydın Yüksel, gemiyi buradan söküme götürmek istediklerini, ancak içindeki doğalgazın gemide diğer icralar nedeniyle yeddiemin olarak bulunduğundan götüremediklerini, tüm yasal işlemler tamamlandığı halde bürokrasinin ağır işlemesi nedeniyle bunu boşaltamadıklarını anlattı.

Gemideki tanklardan sürekli doğalgaz sızıntısı olduğunu, geminin birkaç kez fırtınada demir tarayarak Tüpraş'a doğru sürüklendiğini, gemi içinde çakılacak bir çakmağın veya bir cep telefonu sinyalinin dahi patlamaya yolaçabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.