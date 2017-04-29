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İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti

29 Nisan 2017 19:43

İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti. Yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarında bekleme yapan bir LPG tankeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre, söndürme gemileri, tankerin güvertesinde başlayan yangına müdahale ederken, Donanma Komutanlığı'ndan da yardım istendi. Bölge itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı.

 

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