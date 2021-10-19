İzmit Belediye Meclisi’nde parasız yurt açılmasına engel olundu

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, AKP döneminde TÜGVA’ya tahsis edilen belediyeye ait bir taşınmazın öğrencilere yurt yapılması amacıyla gündeme getirdiği söz konusu protokolün iptali talebinin reddedildiğini yazdı.

Öztürk, söz konusu yapının AKP’li Nevzat Doğan döneminde 9 milyon liraya yapılan Tepeköy Öğrenci Yurdu ile SGK’ya borçlarından dolayı devredilen Belsa binasının bir katını 28 Ağustos 2017’de TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliğine 25 yıllığına devrettiğini yazdı.

“Sayıştay denetçilerinin 2019 yılı raporunda, protokol içeriğinin ve ilgili vakfa yapılan taşınmaz tahsisinin hukuka aykırı olduğu, yurdu kullandırmaya yönelik maddelerin aslında bir kullandırma değil, taşınmaz tahsisi olduğu, taşınmaz tahsisine yönelik bir kararın da belediye meclisince alınmadığı belirlendi. Protokolde, yurdun kullandırılması gibi bir tabir kullanılmışsa da aslında açıkça ‘tahsis’ kelimesinin etrafından dolanılmış. Oysa fiili duruma, sözleşmeye göre taşınmaz, kanunda karşılığı olmadığı halde TÜGVA'ya tahsis edilmiş” diyen Öztürk, söz konusu protokolün iptalini belediye meclisine getiren Başkan Kaplan’ın şu açıklamalarını aktardı:

“Protokole istinaden TÜGVA tarafından kullanılan yurt binasındaki mevcut öğrenciler de dahil olmak üzere yurt kapasitesinin artırarak, şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak istiyoruz. Bu nedenle 2017 yılında imzalanan protokolün iptali için uğraşıyoruz.

Önce bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmış olacağız. Yurt binasındaki mevcut öğrenciler dahil olmak üzere yurt kapasitesini artırarak şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılamak amacı ile ilgi protokolün iptal edilmesini istiyoruz. Hukuka aykırı verilmiş olan kararın, mecliste tekrar görüşülmesi için gönderdim. Üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet vermemiz bile engelleniyor. TÜGVA burada hem ticaret yapıyor hem de öğrencilere ücretli hizmet veriyor. Üstelik yurdun bulunduğu arazinin Milli Emlak tarafından İzmit Belediyesi'ne tahsis şartlarından birisi ticari amaçla kullandırılmaması dediği halde…”

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