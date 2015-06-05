İzmirliler toplu ulaşımı 5 gündür ücretsiz kullanıyor!

Ulaşım kartlarında firma değişikliğinden kaynaklanan sorun nedeniyleİzmirliler 5 gündür toplu taşımadan ücretsiz faydalanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs işletmesi ESHOT tarafından yenilenen elektronik ücret toplama sistemi işletmeciliğinde farklı bir firmanın ihaleyi kazanması sonucu toplu ulaşımda yaşanan aksaklık kısmen de olsa sürüyor.

Otobüs, metro ve deniz ulaşımından yararlanmak isteyen bazı vatandaşların toplu ulaşım kartlarını araçlara binişlerde kullanılan validatörler (kart okuma cihazı) okurken, bazı ulaşım kartlarını ise algılamıyor. Belediyenin kararı üzerine, kartları okunmayan yolcular ücretsiz olarak otobüs, metro, hafif raylı sistem ve deniz ulaşımından yararlanıyor. Sistem çerçevesinde bazı noktalarda da toplu ulaşım kartlarına dolum yapılamıyor.

Belediye, suç duyurusunda bulunmuştu

Yaşanan sorunun eski işletmeci Kentkart AŞ'nin, şifre ve kodları değiştirerek, sistem devri işlemini kilitlemeye çalıştığını iddia eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, araçlardaki validatör ve turnikeler ile bayilerdeki dolum cihazlarının tamamının yeni programla sorunsuz bir şekilde yeniden çalışması için sürdürülen operasyonun, güvenlik sistemine izinsiz müdahaleler nedeniyle henüz tam anlamıyla sonuçlandırılamadığı ve günlük 1 milyon 700 bin biniş ve dolum ortalamasına sahip sistemin güvenli şekilde çalıştırılması amacıyla yürütülen operasyonun aralıksız sürdüğü bildirilmişti.