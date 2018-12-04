Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı olan Nihat Zeybekci'nin “Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim; ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” ifadelerine tepki gösterdi. Başlangıç, "İzmirliler yerler, içerler ama siyasal İslamcıların bu ikiyüzlülüklerini asla yemezler!" dedi.

Zeybekci, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" demişti.

"İzmirliler içerler ama yemezler!" başlığıyla bir yazı kaleme alan Başlangıç, "AKP Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, İzmirlilerin ‘meselesi’ni sadece ‘rakı’ zannetmiş. Ne büyük yanılgı! Kaybedeceğini bugünden söylersek bu, kehanet olmaz" ifadesini kullandı. Başlangıç yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İzmirlilerin “meselesi”ni sadece rakı zannetmiş Zeybekçi. Ne büyük yanılgı.

Ortak yaşamdır İzmirlilerin “meselesi”, farklıları beraber çoğaltmaktır, kimsenin başka bir insanın yaşam tarzına karışmamasıdır, herkesin yan yana dilediğince yaşamasıdır.

Onun için “mesele”yi sadece “rakı” olarak algılamak büyük bir hatadır. Bu bile Zeybekçi’nin şimdiden seçimleri kaybedeceğini söylemek için yeterli nedendir.

Evet, İzmirliler yerler, içerler ama siyasal İslamcıların bu ikiyüzlülüklerini asla yemezler!

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