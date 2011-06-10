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İzmirliler AKP'nin 'şerefine' içti

AKP İzmir'de seçim çalışmasını, Kordon'daki barlarda yaptı.

10 Haziran 2011 03:00

T24- AKP İzmir'de seçim çalışmasını, Kordon'daki barlarda yaptı. Barda oturan İzmirliler,  "Şerefinize" diyerek tepki gösterdi.




AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Özen Kızılırmak ile Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Bilal Kırkpınar, kadın ve genç partililerden oluşan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk Bayrağı, parti bayrağı, boyunlarında parti amblemli atkılar, ellerinde karanfille `sevgi yürüyüşü' gerçekleştirdi. Kızılırmak, partinin İl Başkanlığı binası önünden başlayan yürüyüş için "Çok güzel seçim süreci yaşadık. İzmirlilere teşekkür ediyoruz. Kordon'da yürüyerek, sevgimizi onlarla paylaşacağız" dedi.

Ak Parti'nin 'Bi daha' şarkısının çalındığı ses sistemli minibüsün eşlik ettiği partililer, Pasaport'tan itibaren deniz kenarındaki bar, içkili restoran ve kafeteryalarda oturan seçmene, karanfil dağıtıp, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu verdi. Bazıları, uzatılan mektup ve karanfili elleriyle reddederken, bazılarıda içtikleri bira bardaklarını 'Şerefinize' diyerek, kaldırdı. 'Biz Atatürkçüyüz' diyerek tepki gösteren bazı İzmirliler, 'Biz neciyiz' yanıtını aldı. Alkollu restorantlarda oturanların çoğu dağıtılan broşürleri almayıp, okumayacaklarını söyledi. Broşür almak istemeyenlere 'Oy vermeyin sadece okuyun, bilgilenin' diyen partililer, 'Biz cahil değiliz' tepkisiyle karşılaştı.

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