İzmirli yüzücü Emre Erdoğan Manş'ı yüzerek geçecek

İzmirli yüzücü Emre Erdoğan için Karşıyaka Yelken Kulübü'nde tören düzenlendi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Ekber Göçer ve kulüp yöneticilerinin de katıldığı törende, sporcu Erdoğan'a Karşıyaka bayrağı ve kulübün armasının bulunduğu bornoz hediye edildi.

Burada konuşan Erdoğan, Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için yarın İngiltere'ye gideceğini, birkaç gün içinde de uygun görülen zamanda bu ülkeden 35 kilometrelik etabı yüzerek Fransa'ya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Uzun süredir Manş Denizi'ni geçmek için antrenman yaptığını ifade eden Erdoğan, "Amacım, hedefime ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırmak ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlamak" diye konuştu.