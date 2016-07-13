T24 LogoT24 Logo
Spor

İzmirli yüzücü Emre Erdoğan Manş'ı yüzerek geçecek

Manş Denizi'ni yüzerek geçmeyi hedefleyen İzmirli yüzücü Erdoğan, İngiltere'ye uğurlandı

13 Temmuz 2016 02:03

İzmirli yüzücü Emre Erdoğan için Karşıyaka Yelken Kulübü'nde tören düzenlendi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Ekber Göçer ve kulüp yöneticilerinin de katıldığı törende, sporcu Erdoğan'a Karşıyaka bayrağı ve kulübün armasının bulunduğu bornoz hediye edildi.

Burada konuşan Erdoğan, Manş Denizi'ni yüzerek geçmek için yarın İngiltere'ye gideceğini, birkaç gün içinde de uygun görülen zamanda bu ülkeden 35 kilometrelik etabı yüzerek Fransa'ya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Uzun süredir Manş Denizi'ni geçmek için antrenman yaptığını ifade eden Erdoğan, "Amacım, hedefime ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırmak ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlamak" diye konuştu.

ETİKETLER

italyaemre erdoğanmanş denizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24