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İzmirli seri katile 3 kez müebbet!

İzmir'de 3 kişiyi öldüren Hamdi Ayri, 3 kez müebbet ve 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı

05 Şubat 2013 22:15


İzmir 'de iki kadın ve bir travestiyi öldüren Hamdi Ayri, İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde adam öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürdüğü kişilerin üzerlerindeki para vedeğerli eşyları da alan Ayri, yağma suçundan 45 yıl, ruhsatsız silahtan ise üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’in Balçova ilçesinde 24 Nisan 2010 Cumartesi gecesi banka çalışanı Esra Yaşar, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla, pazartesi gecesi de Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda Azra takma adını kullanan travesti Mustafa Has, tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları çalınmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan zanlı Ayri İzmir'e getirilmiş ve tutuklanmış, Ayri için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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