İzmirli öğrenciler tasarlayacak; Atlasglobal personel kıyafeti için Alman şirkete 1 milyon Euro ödeyecek

Türk Hava Yolları'nın İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarlattığı personel üniformalarına karşı tepki sürerken Atlasglobal Hava Yolları'ndan da benzer bir adım geldi. Atlasglobal, bine yakın kabin memurunun kıyafetlerini değiştiriyor. Kıyafetler için Alman şirket Hugo Boss devrede. Geliştirilen proje için Atlasglobal, 1 milyon Euro harcayacak.

Proje kapsamında, Atlasglobal Havayolları uçuş ekibinin yeni kıyafetlerini Dokuz Eylül ve İzmir Ekonomi Üniversiteleri'nin Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri tasarlayacak.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Biz Skytrax tarafından dünyanın en iyi 100 havayolu şirketi arasına girdik. Avrupa'da da altıncı olduk. Hugo Boss da dünyanın en iyi tekstil firmalarından. Bu iki firma, genç beyinleri öne çıkarmak için işbirliği yaptı. Kabin memurlarımız yeni kreasyonu Nisan 2019'dan itibaren giyecekler. Yeni Havalimanı'na yenilenen yüzümüzle giriyoruz" dedi. Dünyanın birçok noktasına uçtuklarını hatırlatan Ersoy, "Buradaki en önemli yüzümüz kabin memurlarımız. Uçağa girişten itibaren son yolcuyu uğurlayana kadar kabin memurlarımız işin başında. Dolayısıyla üniformalarımızı tasarlamaya hak kazanan öğrenciler kariyerine de yüksekten başlayacak" diye konuştu. Ersoy, kazanan ekibe bir yıl boyunca, dünyanın her yerine sınırsız uçma hakkı vereceklerini belirtti.

THY İtalyanlara tasarlatmıştı

THY hostes ve kabin memurları üniformalarına değişikliğe gitmiş, üniformaları İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarlatmıştı. "Yerli ve milli" tartışmaları sürerken atılan adım birçok kesimin tepkisine yol açmıştı.