İzmirli kadınlar 'Şiddete hayır' dedi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de kadınlar, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kadınlara destek verdi. Etkinliğe eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte katılan Başkan Kocaoğlu, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklere karşı yeni bir duruş, yeni bir çıkış yolu gerektiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alsancak Vasıf Çınar Meydanı\'nda düzenlenen açılış programı ve yürüyüşe Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu\'nun yanı sıra tanınmış oyuncu Füsun Demirel de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklerin mevcut politikalarla engellenmesinin mümkün olmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"O halde yeni bir şey yapmamız gerekiyor. Yeni bir duruş, yeni bir düşünce, yeni bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Biz İzmir\'de çok şanslıyız. Bizim hayatın içinde, ekonomide, sokakta, haksızlığa direnen, erkeklerden daha önce müdahale eden, İzmir\'in yaşam biçimini koruyan, geliştiren kadınlarımız çoğunlukta. Bugün biz burada gericiliğe karşı, Türkiye\'yi Ortadoğu bataklığına götürmek isteyenlere karşı, kadın haklarını geri almak isteyenlere karşı bir mücadele verebiliyorsak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kentinde gericiliğe karşı direnebiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Üretimde, belediyecilikte, kırsalda, hayatın her aşamasında öncü olmak, örnek olmak durumundayız. Kurtuluşun ve kuruluşun kenti İzmir, Türkiye\'de bu görevi üstlenmek durumundadır. Biz hep birlikte, hiçbir ayrım yapmadan, etnik kimliği, inancı ne olursa olsun birlik içinde, beraberlik içinde yaşıyoruz. Bunu daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Kentlilik bilincini bu kadar göçe rağmen sürdürebilen, İzmir gibi başka bir kent yoktur. Bizim farkımız sizlersiniz.\"

\"ZAMAN ÖZ SAVUNMA ZAMANI\"

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin etkinliklerine katılan oyuncu, yazar ve çevirmen Füsun Demirel ise yaptığı konuşmada, son 15 yılda ülkede kadına yönelik ayrımcılığın ve düşmanlığın körüklendiğine belirterek, şunları söyledi:

\"Bu ülkede her ay 40 kadın öldürülüyor. 6 bin 284 sayılı Koruma Kanunu 2012\'de kabul edilmesine rağmen uygulanmıyor. Ne yaparsak kadına yönelik şiddeti durdurabiliriz? Şiddet sadece fiziksel değil; duygusal, ekonomik, cinsel boyutu da var. Sevgi anneler evlatlarımızı barışçıl insan ve kadın haklarından yana yetiştirmeliyiz. Kız çocuklarımıza haklarına sahip olmayı öğretmeliyiz. Zaman öz savunma zamanı. Kadının şiddet görmemesi için mücadele edeceğiz. Kadınların örgütlü hareketiyle kadın düşmanlarına karşı mücadele etmekten başka çaremiz yok. Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm kadınların şiddete, çocukların istismarına karşı hep birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Şu meydanda birbirinize söz vermenizi istiyoruz. Kadınları korumayan yasalarla, gericilik ve yobazlıkla mücadele için söz vermenizi istiyorum. Kötü olan her şey değişebilir. Buna inanıyorum. Kadınlar yepyeni bir dünya kurabilir. Kadınlarımızı erkek şiddetinden kurtarmak için bugün bu meydanda birbirimize verdiğimiz bu sözü hiç unutmayalım.\"

ŞİDDETE SANATSAL TEPKİ

Vasıf Çınar Meydanı\'ndaki etkinlikte sanatçı Burcu Bostancıoğlu tarafından gerçekleştirilen enstalasyon çalışmasının da açılışı da yapıldı. Şiddete maruz kalarak yaşamını yitirmiş kadınları sembolize eden beyaz güller ve şiddeti simgeleyen kırmızı su ile dolu şırıngaların yer aldığı eserde sergilenen objeler, katledilen kadınları temsilen hazırlanmış kelebek figürü üzerine yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sanatçı Füsun Demirel\'in de aralarında yer aldığı katılımcılar, daha sonra Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi\'ne kadar yürüdü. Burada yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kadına yönelik şiddet temalı dans gösterisi ve Füsun Demirel\'in \'Aşk Dersleri\' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

FOTOĞRAFLI