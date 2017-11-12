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İzmirli gençlerin tehlikeli oyunu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte ilerleyen bir kamyonetin arkasına takılan patenci gençler, yürekleri ağızlara getirdi

12 Kasım 2017 13:38

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, trafikte ilerleyen bir kamyonetin arkasına takılan patenci gençler, yürekleri ağızlara getirdi.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nda Konak\'tan Göztepe yönüne giden bir kamyonetin kasasına tutunan patenli üç genç, uzun süre bu şekilde yol aldı. Doğan Haber Ajansı muhabiri tarafından fotoğraflarının çekildiğini farkeden patenciler, sağ şeritten ilerleyen kamyonetin kasasına tek elleriyle tutunarak objektife poz verdi. Yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmadan ölümle burun buruna gelen patenci gençlerin bu davranışı, sürücü ve yayaların da yüreklerini ağızlarına getirdi.

FOTOĞRAFLI

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