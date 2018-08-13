İzmirli cimnastikçi İbrahim'den yeni başarı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

ARTİSTİK cimnastikte elde ettiği uluslararası başarılarla İzmir\'in gururu olan İbrahim Çolak, İskoçya\'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası\'nda halka aletinde gümüş madalya kazanıp bir ilki başardı.

Kariyerinde daha önce 2012 yılında gençlerde Avrupa ikincisi olan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası\'nda iki kez gümüş madalya kazanıp geçen yıl şubat ayında Avustralya\'da katıldığı Dünya Kupası\'nda yaptığı, \"The Çolak\" ismini alan hareketiyle cimnastik literatürüne giren 23 yaşındaki sporcu, Glasgow\'da halka aletinde 15 bin 100 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. İbrahim\'in başarısını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başta olmak sosyal medyada binlerce kişi kutladı.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu\'ndan mezun olarak Şavkar Spor Kulübü\'nde spor hayatını sürdüren İbrahim, ülkemize cimnastikte Avrupa Şampiyonası\'nda en büyük madalyayı getirdi. Daha önce Ümit Şamiloğlu, 2008 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalya kazanmıştı. Geçen yıl ekim ayında belinden sakatlanıp ameliyat olan İbrahim Çolak, 2 aylık iyileşme döneminden sonra spora dönerken aldığı madalyayla formunu da tekrar kanıtladı. Son yıllarda cimnastikte ülkemizi gururlandıran İzmir\'de yetişen sporculardan İbrahim\'in milli takımdan arkadaşı Ferhat Arıcan, kendi adıyla 3 hareketi literatüre sokup 2016 Rio Olimpiyatları\'na katılarak cumhuriyet tarihinde bir ilki başarmıştı.

FOTOĞRAFLI