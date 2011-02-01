-İZMİRLİ AVUKATLAR 4 ŞUBATTA DURUŞMALARA GİRMEYECEK İZMİR (A.A) - 01.02.2011 - İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, 4 Şubatta duruşmalara girmeyeceklerini belirterek, ''Sürekli ve gerçek adalet için bağımsız yargı kaçınılmazdır, siyasi iktidarın yargıya hükmetme isteğine karşı duralım'' dedi. Hükümetin hazırlamış olduğu ''Yargıtay ve Danıştay Kanunları'nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı''na karşı, Bayraklı Adliyesi'nde basın açıklaması yapan Pekdaş, baronun aldığı ''duruşmalara girmeme eylemi'' kararını bildirdi. ''12 Eylül darbesi sonrasında siyasi iktidarların müdahalesine açık bir yapı olarak oluşturulan ve yargının siyasallaşmasının bir unsuru haline gelen HSYK'nın, 12 Eylül 2010 referandumuyla siyasal iktidarların doğrudan ve dolaylı etkisine daha açık, daha savunmasız bir yapıya büründürüldüğünü'' iddia eden Pekdaş, yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin, toplumun ve hukuk sisteminin, en köklü ve derin sorunlarından biri olduğunu savundu. ''Sürekli ve gerçek adalet için bağımsız yargı kaçınılmazdır, siyasi iktidarın yargıya hükmetme isteğine karşı duralım'' diyen Pekdaş, 4 Şubat 2011 Cuma günü, tutuklu dosyalar hariç olmak üzere bir gün süreyle duruşmalara girmeme eylemi yapacaklarını açıkladı.