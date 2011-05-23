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İzmirli Avukat 'KCK'lı plakayı istemedi!

İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat, Karşıyaka Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta göndererek araç sahiplerine "KCK" harf sıralı plaka verilmesinden rahatsızlık duydu

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğünün, İzmir’de "KCK" harf sıralı araç plakası verilmesi işlemini, bu harflerin terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasını hatırlatmasından dolayı vatandaşlardan gelen şikayet üzerine durdurduğu bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat, Karşıyaka Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta göndererek araç sahiplerine "KCK" harf sıralı plaka verilmesinden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

KCK’nın, yasa dışı PKK terör örgütünün şehir yapılanmasının adının kısaltması olduğunu, bu örgüte üye olmak suçundan pek çok kişinin tutuklu olarak yargılandığını ifade eden aynı avukat, "Terör örgütü propagandası niteliği taşıyabilecek bu seri plakaların başka harf grubuyla değiştirilmesini" talep etti.

Karşıyaka Emniyet Müdürlüğünden gönderilen 9 Mayıs 2011 tarihli cevabi elektronik postada, birçok vatandaşın Emniyet Genel Müdürlüğüne benzer şekilde
başvuruda bulunduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün bu talepler doğrultusunda "KCK" harf sıralı plakaların bundan böyle verilmemesi, verilenlerin ise müracaatta bulunulması durumunda değiştirilmesi yönünde karar
aldığını bildirdi. 


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