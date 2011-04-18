-İZMİR'İN VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI İZMİR (A.A) - 18.04.2011 - İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı rakamlarına göre, 2010 yılında tahakkuk eden Gelir Vergisi bakımından Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, 8 milyon 389 bin 838 liralık beyan edilen vergiye tabi gelir ve 2 milyon 928 bin 367 liralık tahakkuk eden vergiyle ilk sıradaki yerine korudu. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Gürhan Acar, düzenlediği basın toplantısında 2010 yılına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen gelir vergisi tutarlarına göre ilk 100'e giren mükellef listesini açıkladı. Acar, 2010 vergilendirme döneminde toplam gelir vergisi matrahının yüzde 9,37'sinin, gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyan edilen toplam matrahın yüzde 8,48'inin ilk 100 mükellefe ait olduğunu belirtti. Toplam gelir vergisi matrahında 2009 yılında listede yer alan 45 mükellefin liste dışı kaldığını, 45 yeni ismin listeye girdiğini ifade eden Mustafa Gürhan Acar, gayrimenkul sermaye iradında ise 25 yeni ismin ilk 100'e girdiğini ifade etti. -İKİNCİ ÖZKARDEŞ, ÜÇÜNCÜ PEHLİVANOĞLU- İzmir'de gelir vergisi beyannamelerine göre en çok gelir vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellef listesinde, ilk sıradaki Arkas'ın ardından geçen yıl 3. sırada bulunan Nail Özkardeş 6 milyon 202 bin 952 lira beyan edilen vergiye tabi gelir ve 2 milyon 165 bin 53 lira tahakkuk eden vergiyle ikinci sıraya yükseldi. Gelir vergisi tahakkuk tutarına göre 2009'da 4. sırada bulunan Mustafa Pehlivanoğlu da 5 milyon 299 bin 892 lira beyan edilen vergiye tabi gelir ve 1 milyon 846 bin 886 lira tahakkuk eden vergiyle 3. sırada yer aldı. Önceki yıla göre beyanname sayısında yüzde 2,14, beyan edilen toplam gelir vergisi matrahında yüzde 10,92, tahakkuk eden gelir vergisinde yüzde 11,34 ve beyan edilen ortalama gelir vergisi matrahında yüzde 8,59 oranında artış kaydedildi. Kira geliri elde eden mükellefler tarafından verilen gelir vergisi beyanname sayısı da önceki yıla göre yüzde 3,83 oranında arttı, beyan edilen toplam gelir vergisi matrahında yüzde 11,04, tahakkuk eden gelir vergisinde yüzde 13,08 ve beyan edilen ortalama gelir vergisi matrahında yüzde 6,94 oranında artış sağlandı. Basit usule tabi mükelleflerin gelir vergisi beyanlarına göre ise toplam beyanname sayısında azalış yaşanmasına karşın, bir önceki yıla göre beyan edilen toplam matrah tutarında yüzde 15,45, beyanname başına düşen matrah tutarında ise yüzde 17,50 oranında artış kaydedildi. -MUSTAFA DENİZLİ ÇEŞME'DE LİSTEDE- Kira geliri beyanına göre gelir vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında geçen yıl 9. sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 2010 yılında 801 bin 120 lira beyan edilen vergiye tabi gelir ve 274 bin 412 lira tahakkuk eden vergi ile 13. sırada yer aldı. İlçeler sıralamasında ise Mustafa Denizli Çeşme'de 895 bin 674 lira beyan edilen vergiye tabi gelir ve 307 bin 506 lira tahakkuk eden gelir ile ilk sıraya yerleşti. -GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ- İzmir genelinde 2010 dönemi gelir vergisi tahakkuk oranı sıralamasında yer alan ilk 10 mükellef şu isimlerden oluştu: Adı Soyadı Vergiye tabi gelir (TL) Tahakkuk eden vergi (TL) ----------- ------------------------ ------------------------ Lucien Arkas 8.380.838,29 2.928.367,40 Nail Özkardeş 6.202.952,03 2.165.053,21 Muharrem Pehlivanoğlu 5.299.892,85 1.846.886,50 Ali Pehlivanoğlu 4.940.725,41 1.721.177,89 Seylan Yaz 4.443.908,78 1.549.388,07 Hanif Pehlivanoğlu 4.403.873,68 1.533.279,79 İsminin açıklanmasını istemiyor 3.049.511,25 1.059.252,94 İsminin açıklanmasını istemiyor 2.916.783,17 1.014.894,11 İsminin açıklanmasını istemiyor 2.618.492,35 910.492,32 İsminin açıklanmasını istemiyor 2.280.457,99 792.180,30 -KİRA GELİRİ MÜKELLEFLERİ- İzmir genelinde kira geliri beyanına göre gelir vergisi tahakkuk tutarı sıralamasında yer alan ilk 10 mükellef ise şöyle sıralandı: Adı Soyadı Vergiye tabi gelir (TL) Tahakkuk eden vergi (TL) ----------- ------------------------ ------------------------- İsminin açıklanmasını istemiyor 1.936.984,29 671.964,50 Ali Dönmez Boyalı 1.469.895,04 508.483,26 Melih Tunçay 1.330.931,96 459.846,19 Ayhan Yıldırım 1.087.924,99 374.793,75 Özer Gürbüz 992.847,34 341.516,57 İsminin açıklanmasını istemiyor 917.099,54 315.004,84 İsminin açıklanmasını istemiyor 902.307,82 302.827,74 Yılmaz Özyüncü 887.347,50 304.591,63 İsminin açıklanmasını istemiyor 884.291,80 303.522,13 İsminin açıklanmasını istemiyor 859.778,84 294.942,59