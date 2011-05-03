'İzmir'in suçu ihale ve konser!

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde dün başlayan, bugün öğle saatlerinde tamamlanan aramalarla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Raporda, bir inşaat ihalesi nedeniyle kamunun yaklaşık 700 bin TL zarara uğratıldığı ve yine aynı ihalede şartlara uyulmamasına rağmen ödeme yapıldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise, bazı konser ihalelerinin duyuru yapılmadan tek firmaya verildiği.



Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince dün İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan ve bugün öğle saatlerinde tamamlanan aramayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Operasyona kaynaklık eden Sayıştay raporuna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ERMİT Mühendislik'e yaptırılan Buca Toplu Konutları için ihale öncesi alınması gereken inşaat ruhsatı alınmadı. Böylece inşaat ruhsatı alınmadan yapılan konutlarda, ihalede olması gerektiği halde yer almayan yangın merdivenleri de başka bir ihaleyle başka bir firmaya verildi. Sayıştay raporunda, bu nedenle toplam 659 bin 771,75 lira kamu zararı ortaya çıktığı kaydedildi.





HAKSIZ YERE ÖDEME



Ayrıca, firma tarafından ıslak zeminli mekanlarda duvarların tavana kadar seramik yapılması gerektiği halde 15 santimlik kısmın boş bırakıldığı, bu kısım için de firmaya 32 bin 212,59 lira haksız yere ödeme yapıldığı belirtildi. Böylece Buca Toplu Konutları'nın yapımında oluşan kamu zararı, 691 bin 984 lirayı buldu.





'KONSER İHALELERİ TEK FİRMAYA'



Emniyet güçlerince sürdürülen teknik takip ve istihbarat sonucunda ise Büyükşehir Belediyesinin Sezen Aksu, Yaşar gibi şarkıcıların da sahne aldığı yaklaşık 80 konserle ilgili hizmet alım ihalesinin, önceden haber verildiği için sahne alacak sanatçılarla anlaşan ve böylece ihale duyurusu yapılmadan diğer firmalara karşı avantajlı olan tek firmaya verildiği iddia edildi.



Ayrıca polis ekiplerinin, ''rüşvetin belgesi'' denilebilecek belgeleri de kanıt olarak topladığı ileri sürüldü.





10 KİŞİ SERBEST 2 KİŞİ ARANIYOR



Öte yandan, Belediye Başkanı Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından yetkileri elinden alınan eski genel sekreter E.H'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



2 kişinin arandığı operasyonda, polis ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el koymuş, bilgisayar kayıtlarının kopyalarını almıştı.





