İzmir'in simgesi tarihi Saat Kulesi'nde hırsızlık yapıldı

Hırsızlık, dün gece, Maliye Hazinesi'ne ait, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve temizliği üstlenilen Tarihi Saat Kulesi'nin saat mekanizmasının kurulması sırasında fark edildi. Bakım ihalesini kazanan ve her 6 günde bir saati kuran saat firması yetkilisi, İzmir Saat Kulesi'ne birilerinin girdiğini farketti. Belediye yetkililerine haber verildi. Kubbelerin üzerindeki bakır alemlerin çalındığını belirleyen belediye yetkilileri, Kemeraltı Polis Karakolu'na durumu bildirdi. Ancak, Karakol yetkililerinin belediye görevlilerine, Tarihi Saat Kulesi'nin sahibinin başvuru yapması gerektiğini söyleyerek, başvuruyu almadığı öne sürüldü.

Belediye yetkilileri, bu sabah yeniden Kemeraltı Polis Karakolu'na giderek Tarihi Saat Kulesi'nin mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne ait olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Valiliğin de devreye girmesiyle karakol görevlileri ve İzmir Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri Kule'de delil topladı, parmak izi incelemesi yapıldı. Polis yetkilileri demir kapıda zorlama olmadığını, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceğini söyledi.

İzmir Saat Kulesi etrafında 4 kule bulunduğunu, bunlardan birindeki bakır alemin 2007 yılından beri yerinde olmadığını belirten yetkililer, diğer 3 kuledeki alemlerin çalındığı, bu sırada kubbelerde hasar meydana geldiği bilgisini verdi. Polis ayrıca, kule içinde gazate kağıtlarıyla ateş yakıldığını da belirledi. Ayrıca bira şişesi de bulundu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık 1.5 yıl önce Saat Kulesi'nin bakım ve onarımını yapmak amacıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettiği öğrenildi.

Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25'inci yılı nedeniyle 1901'de, Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından Alman Konsolosluk binasını da inşa eden mimara yaptırılan İzmir Saat Kulesi, 25 metre boyunda. Dört tarafında çeşmeler bulunan kulenin saati, Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından armağan edildi. Saat kurulduğu günden bu yana yalnızca bir kere durdu. 5.2 büyüklüğündeki 1974 İzmir Depremi sırasında hasar alan kulenin saat kadranları üzerindeki son kat yıkıldı ve depremin oluş saati olan 02.04'te durdu. İki yıl içerisinde kule onarıldı ve saat tekrar çalışır duruma getirildi. Kulenin üzerindeki Osmanlı tuğrası ve Osmanlı'ya ait işaretler daha sonra kaldırıldı.