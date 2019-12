-İZMİR'İN RENGİ ''MAVİ'' İZMİR (A.A)- 22.01.2011 - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can, İzmir'in ''Marka Kent'' olması için yaptıkları anket çalışmasına katılanların İzmir'in rengini ''Mavi'' olarak tanımladığını bildirdi. Dr. Can, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı'na altyapı oluşturması amacıyla, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'da 10 şehirde 291 turist ile Türkiye'nin çeşitli illerindeki iş adamları, yatırımcılar ve fikir liderlerinin de bulunduğu 3 bin 687 kişiyle anket çalışması yaptıklarını belirtti. Araştırma sonucunda, İzmir'de ikamet edenlerin yüzde 83'ünün kentte yaşamaktan mutlu olduğunu bildirdiğini ifade eden Can, fikir liderlerinin yüzde 72'sinin İzmir'de yaşıyor olmayı dilediğini söyledi. Can, İzmir'e yatırım yapan iş adamlarının, öncelikle lojistik avantajı, ham maddeye yakınlığı ve yetenekli iş gücünden dolayı İzmir'i tercih ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi: ''Türkiye ve İzmir'de yapılan algı araştırmasında 'İzmir bir insan olsaydı nasıl kişilik özellikleri olurdu?' sorusuna, tüm gruplar İzmir'i kadın, bekar, genç ve iyi eğitimli bir insan kimliğiyle özdeşleştirdi. İzmir ile en çok eşleştirilen kişilik özellikleri ise seçkin, eğlenceli, cana yakın, çağdaş, dinamik sevimli, görgülü, bilgili ve kültürlü. 'İzmir'in rengi ne olurdu?' sorusuna ise Türkiye geneli ve İzmir'de yaşayanlar, fikir liderleri, iş dünyası, İzmir'in rengini 'mavi' olarak tanımladı. Can, İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı'na ana referans belgesi olacak 2010-2013 İzmir Bölge Planı ışığında, İzmir'in kentsel pazarlama vizyonunu, ''En çok mükafatlandıran Akdeniz Şehri Olmak'' şeklinde belirlediklerini kaydetti. Vizyonun ana mesajının ise ''İzmir, gizli kalmış cevheriyle size unutulmaz deneyimler yaşatır'' olarak saptandığını dile getiren Ergüder Can, hazırladıkları planla ''İzmir'e gelen turist sayısını ve gelirini artırmayı'', ''İzmir'in yaşam standardını yükseltmeyi'' ve ''İzmir'e gelen yatırım miktarını artırmayı'' hedeflediklerini, 170 civarında farklı proje önerisi geliştirdiklerini vurguladı. Bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların yüzde 94'ünün, ''İzmir hakkında herhangi bir bilgileri olmadığı için İzmir'e gelmediklerini'' belirttiğini açıklayan Can, ''Bu durum tanıtım eksikliğini bir kez daha ortaya koydu. İzmir'i bilenler seviyor, bir gelen bir daha geliyor. İzmir'i ziyaret edenlerin yüzde 84'ü tekrar geliyor, yüzde 81'i memnun ayrılıyor ve yüzde 74'ü 'İzmir'i tavsiye ederim' diyor. Bu bakış açısı İzmir'in önüne bir fırsat koyuyor''dedi.