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Spor

İzmir'in gururu Cengiz Ünder tarihe geçti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Altınordu'nun altyapısında parlayıp gösterdiği performansla önce Süper Lig'de Medipol Başakşehir, ardından 13

22 Şubat 2018 15:40

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de Altınordu\'nun altyapısında parlayıp gösterdiği performansla önce Süper Lig\'de Medipol Başakşehir, ardından 13.4 milyon Euro bonservisle İtalyan devi Roma\'ya transfer olan Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde de tarihe geçti. İtalya Serie A\'da son 3 maçta 4 gol, 1 asistle oynayıp takımının bu periyotta 9 puan kazanarak üçüncü sıraya yükselmesine katkı yapan 20 yaşındaki Cengiz, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesini de boş geçmedi. Son 16 turunda Shakhtar Donetsk deplasmanına ilk 11\'de çıkan genç futbolcu, 41 dakikada takımını öne geçiren golü attı. 
Cengiz, bu golle Şampiyonlar Ligi\'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını da aldı. Daha önce bu unvan Bayern Leverkusen\'den sezon başında Milan\'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu\'na aitti. Roma, karşılaşmayı 2-1 kaybetse de milli yıldızımızın golüyle evindeki rövanş için avantaj yakaladı. Henüz 3 sezon önce altyapıda forma giyen, genç yaşında önce 1\'inci Lig, sonra Süper Lig, Serie A ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Cengiz, mücadelenin ardından hem İtalya\'da hem de Türkiye\'de büyük ses getirdi.

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