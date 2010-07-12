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İzmir'in Fahrettin Aslan'ı "Noyaner" öldü

İzmir eğlence dünyasının önemli isimlerinden ve birçok ünlü sanatçıyı sahneye çıkaran Atalay Noyaner geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- İzmir eğlence dünyasının önemli isimlerinden ve birçok ünlü sanatçıyı gazinolarında sahneye çıkaran Atalay Noyaner evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İnciraltı’ndaki Turkuaz eğlence mekânlarının işletmeciliğini yapan Noyaner, dün evinde dinlendiği sırada fenalaştı. Üniversite öğrencisi oğlu Cem Noyaner ve hizmetçilerinin evde bulunduğu sırada fenalaşan Noyaner, çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre, Noyaner’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan ve son bir haftadır da bu rahatsızlığının etkilerinin görüldüğü bildirilen Noyaner’in cenezesi, evinden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü’ne götürüldü. Atalay Noyaner’in acı haberini alan kızı Berna Noyaner, diğer oğlu Tayfun Noyaner ile sevenleri de Sahilevleri semtindeki evine akın etti. Konak’da yıkılan Maksim gazinosunun işletmeciliğini yapan ve birçok ünlü sanatcıyı sahneye çıkartan Noyaner, “İzmir’in eğlence duayeni” olarak tanınıyordu. Noyaner’in, bugün Narlıdere’de toprağa verilecek

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