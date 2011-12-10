İzmir'in dayakçı polisleri görevden alındı

T24 -

İşte o kamera kayıtları - VİDEO

İzmir'deki bir karakolun kamera kayıtlarında elleri arkadan kelepçeli olmasına rağmen, feci şekilde dövülen bir kadının görüntüleri.İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen kadını darp eden ve karakoldaki güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıyan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.Karabağlar Polis Merkezi'nde Fevziye C'nin dayak yediği güvenlik kamera görüntülerinin basına yansımasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:''Olaya karışan polis memurları 9 Aralık 2011 tarihi itibariyle görevden uzaklaştırılmıştır. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulmuştur.''