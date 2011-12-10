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İzmir'in dayakçı polisleri görevden alındı

İzmir'de gözaltına alınan bir kadını karakolda darp eden ve güvenlik kamerası görüntüleri

10 Aralık 2011 02:00

T24 - İzmir'de gözaltına alınan bir kadını karakolda darp eden ve güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıyan 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

İşte o kamera kayıtları - VİDEO



İzmir'deki bir karakolun kamera kayıtlarında elleri arkadan kelepçeli olmasına rağmen, feci şekilde dövülen bir kadının görüntüleri.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen kadını darp eden ve karakoldaki güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıyan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Karabağlar Polis Merkezi'nde Fevziye C'nin dayak yediği güvenlik kamera görüntülerinin basına yansımasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Olaya karışan polis memurları 9 Aralık 2011 tarihi itibariyle görevden uzaklaştırılmıştır. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulmuştur.''


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