İzmir'in 'çılgın projesi' durduruldu!

'İzmir'in çılgın projesi' diye tanıtılan yunus gösteri havuzu, Yunuslara Özgürlük Platformu'nun tepkileri sonucunda durdu. 2 yıldır süren eleştiri ve protestoların sonucunda 'Yunus Havuzu' Tarihi Mendirek Projesi'nden tamamen çıkarıldı.

Yunuslara Özgürlük Platformu’nca yapılan çalışmalar sonucu İzmir Ticaret Odası’nın yapmayı planladığı yunus gösteri merkezi projesi durduruldu. Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Derya Özkan, “Bu tür deniz hapishanelerinin hayvanlar için eğlence değil işkence mekânları olduğunu, insanlar için de bulaşıcı hastalık ve kaza riskleriyle dolu olduğunu artık birçok kişi biliyor. Ancak ticari çıkarlar uğruna bu gerçekler göz ardı ediliyor. Kanun ve yönetmeliklerde yeni yunus parklarının açılması bir an önce önlenmeli ve bu ticari işletmeler tek tek kapatılmalı” dedi.

İZTO'dan mektup geldi

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Yunuslara Özgürlük Platformu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) yetkilileri tarafından kendilerine gönderilen üçüncü ve son mektubu “www. yunuslaraozgurluk.com” sitesinde yayımladı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ın imzasıyla yollanan resmi yanıtta, “Odamız Pasaport Limanı Dalgakıran Projesi’ni hayata geçirmek için imar planı hazırlık çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Projemiz içerisinde yer alan Yunus Parkı önerisi ile ilgili hassasiyetinize hak vererek, söz konusu Yunus Parkı önerimizi projemizden çıkartmış bulunmaktayız” denildi.