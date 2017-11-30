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Ekonomi

İzmiri'in ilk karma projesi Ege Perla’ya iki prestijli ödül

İstanbul, 30 Kasım (DHA) - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A

30 Kasım 2017 16:23

İstanbul, 30 Kasım (DHA) - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. güvencesiyle, İzmir’in ilk karma projesi olarak hayata geçirilen Ege Perla katıldığı ilk yarışma olan Sign of the City Awards 2017’den En İyi Ticari Projeler Kategorisinde “En İyi Yerel Merkezli AVM” ve “En İyi Ofis” ödüllerine layık görüldü.
İzmir’in Yeni Kent Merkezi’nde yaklaşık 150 bin m2 inşaat alanı ve 490 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen Ege Perla, sunduğu yeni yaşam merkeziyle alışveriş merkezi misafirlerini ve modern ve şık tasarımıyla da ofis ve konut sakinlerini ağırlıyor.
Sign of the City ödülleri beş ana kategoride, 24 dalda verilen ödüller Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla veriliyor. Üç aşamalı değerlendirme süreci sonunda belirlenen kazananlar geçtiğimiz akşam Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı ödül töreninde belli oldu. En İyi Ticari Projeler Kategorisinde “En İyi Yerel Merkezli AVM” ve “En İyi Ofis” ödüllerine layık görülen Ege Perla’nın ödüllerini İŞGYO yöneticileri aldı.

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