İzmir'i sağanak yağış vurdu, deniz seviyesi 78 cm yükseldi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 1. Kordon Pasaport mevkisinde kurduğu meteoroloji ve akım istasyonu, 06.00 ile 10.30 saatleri arasında deniz suyunun 78 santimetre yükseldiğini belirledi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İzmir kent merkezinde 06.00 sıralarında başlayan sağanakta, yaklaşık 1,5 saatte metrekareye 16,4 kilogram yağış düştü.

Alsancak Gar Kavşağı ve Cumhuriyet Bulvarı başta olmak üzere önemli geçiş noktalarında su birikintilerine yol açan sağanak, sabahın ilk saatlerinden itibaren araçların geçişini güçleştirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, yağışla su baskını açısından riskli bölgelerde, kontrol yaparak önlem aldı.

Metrekareye düşen yağış miktarı Seferihisar'da 83.4, Menderes'te 58.4 kilograma ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havanın tüm ilçelerde etkili olduğunu söyledi. Sadece İzmir'de değil, Balıkesir ve Manisa'nın da yağışlı havanın etkisinde olduğunu ifade eden Şahin, perşembe gününden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine döneceğini kaydetti.

"Yağışlar İzmir'in Seferihisar, Güzelyalı, Urla, Menderes bölgelerinde daha fazla etkili oldu" diyen Şahin, vatandaşları, ani su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Bu arada metrekareye düşen yağış miktarının Seferihisar'da 83.4, Menderes'te 58.4, Aliağa'da 56.2, Güzelyalı'da 53.6, Dikili'de 49, Bornova'da 42.1, Bergama'da 41.8, Urla'da 41.6, Menemen'de 33.8, Çiğli'de ise 29.4 kilograma ulaştığı bildirildi.

Hava ve deniz yolu ulaşımı

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de otoyollar, çevre ve demir yollarında yağış nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Adnan Menderes Havaalanı uçuş bölümü görevlileri de uçak seferlerinde rötar ve iptal olmadığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürü Salih Aslan, aşırı yağış nedeniyle denizde kabarma olmadığını, bu nedenle 8 iskeleden de seferlerin sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların trafik sıkışıklığından kaçmak için arabalı vapuru tercih ettiğini kaydeden Aslan, o nedenle Bostanlı ve Üçkuyular arabalı vapur seferlerinde yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Su baskını

Gece başlayan, zamanla etkisini artıran ve trafikte aksamalara neden olan sağanağın ardından şehir merkezindeki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Burada mahsur kalan kimi araçlar, vatandaşların ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Konak'ta Basmane Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişi ile 3. Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yeri ve atölyede su baskını oluştu. Vatandaşlar, iş yerlerinde kendi imkanları ile tahliye çalışması yaptı. Çınarlı semtinde 2844 Sokak'taki alt geçit tamamıyla suyla dolunca araç trafiğine kapatıldı.

Tepecik semtindeki İtfaiye Merkez Grup AKS İstasyonunun garajını su bastı. Park halindeki bazı itfaiye araçları yağıştan etkilendi. Ekipler, garajda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Deniz suyu yükseldi

İzmir’de kuvvetli sağanak nedeniyle deniz suyunun 75 santimetre yükseldiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğü’nün Pasaport’ta kurduğu Meteorolojik ve Akım İstasyonu, bu sabah 06.00 ile 10.30 arasında ölçüm yaptı. Deniz suyunun 75 santimetre yükseldiği belirlendi. Deniz suyunun kabarması, derelerin taşıdığı suyun geri tepmesine yol açtı ve kentin çeşitli bölgelerinde su baskınları yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri ve İZBETON'a bağlı ekipler, 670 personel, 192 araç, 92 motopomp, 42 iş makinesi, 18 kamyon, 19 iş makinesi, 5 vinç, 4 vinçli kamyon, 29 kanal aracı ve 24 çekiciyle kentin kritik noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda İZSU’ya kanal temizleme hizmeti veren müteahhitlerin ekipmanları da kullanılıyor.

Marmaris'te fırtına

Öte yandan, Marmaris'te de şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden esen rüzgar, sabah şiddettini arttırdı. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar ve başlayan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarının yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini ifade eden yetkililer, açık denizde fırtına şeklinde hissedilen rüzgar nedeniyle balıkçıları bir süre daha denize açılmamaları konusunda uyardı.

Rüzgar dolayısıyla Yat Limanı'nda bulunan bazı işletmelerin reklam tabelaları, saksılar, masa ve sandalyeleri zarar gördü. Boyu yaklaşık 2 metre olarak ölçülen dalgalar, Yat Limanı'ndaki yürüyüş yoluna kadar taştı. Vatandaşlar dalgalar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Sahilde restoran sahipleri, dalgaların işletmelerine zarar vermemesi için çaba gösterdi. Fırtına uyarısından haberdar olan denizciler, teknelerini daha korunaklı yerlere çekti.

Bu arada, ilçede etkili olan ve sık sık sağanağa dönüşen yağışın, çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.