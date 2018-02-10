İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında, düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın başkentteki eşine de acı haber verildi.

Ankara\'nın Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi\'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Karaman\'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası Duygu Karaman ile şehidin kayınpederi büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.

Şehidin eşi Duygu Karaman\'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)