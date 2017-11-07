İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ÜSTTEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Van Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı için Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Üsteğmen Sakallı, uçakla İzmir\'e gönderildi. Şehidin cenazesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan ailesi ve yakınları tarafından alındı.

Cenaze aracıyla memleketi Beydağ\'a getirilen şehidi hemşehrileri karşıladı. Şehidin cenazesi Bakırköy Mahallesi\'ndeki baba evnin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Şehit babası Önder Sakallı, \"Oğlum sen benim servetimdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum\" dedi.

Şehidin üniformasını giyen ablası Özlem Karakuş ise \"Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun\" dedi.

Anne Nurşen Aksallı da \"Ben seni evlendirecektim. Seni böyle mi karşılayacaktım? Seni bu top arabasıyla korusaydılar. Yavrum\" diye feryat etti.

Evin önünde helallik alınmasından ardından köy mezarlığında şehit Üsteğmen Sakallı için ikindi vakti tören düzenledi. Törene şehidin babası Önder, annesi Nurşen Sakallı, ablası Özlem Karakuş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve binlerce kişi katıldı. Musalla taşına konan şehidin fotoğrafını eline alan annesi, \"Bak oğlum bu insanlar sana gelmiş. Sen bu kadar büyüksün oğlum\" dedi.

Namaz sırasında gözyaşlarına boğulan baba Önder Sakallı ayakta durmakta zorlanırken, çevresindekiler koluna girdi. Namazın ardından helallik alınan şehit Mehmet Sakallı, köy mezarlığında son tekbirler eşliğinde yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehidin en son 3 gün önce ailesiyle görüntülü olarak telefonda görüştüğü öğrenildi.



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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