-İzmir'e jeotermal sera İZMİR (A.A) - 23.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İzmir'de 2 milyon metrekare alanda bir jeotermal sera kurulmasını hedeflediklerini bildirdi. Eker, 7. Uluslararası Tarım, Sera, Hayvancılık Fuarı ile 3. Animalexpo Hayvancılık Teknolojileri ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın açılışını yaptı. Eker, İzmir'in tarımcılık ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu, Hükümet olarak bu potansiyeli geliştirmek istediklerini belirtti. İzmir çiftçisinin 1 milyar 300 milyon lira tarımsal kredi kullandığını ifade eden Mehmet Mehdi Eker, şunları söyledi: ''İzmir ile ilgili desteğimiz başından beri devam ediyor. Ama bundan sonra İzmir'in bazı alanlardaki potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ile ilgili bizim önemli projelerimiz var. Birisi şu; İzmir'in ürün kümelenme çalışmasının pilot bölge olarak seçilmesi. Zeytin, zeytinyağı, organik tarım ürünleri, seracılık, üzüm, üzüm ürünleri, bitkisel yağlar gibi konularda ürün kümelenme çalışmaları 2015 yılına kadar tamamlanacak. Bu bizim hükümetimizin programında olan bir konu. Jeotermal seracılığın bu bölgede geliştirilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. 2 milyon metrekare alanda biz bir jeotermal sera kurulmasını hedefliyoruz. Bu da hükümetimizin çalışmaları içinde.''