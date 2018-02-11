İzmir'e 2'nci şehit haberi geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan şehit oldu. Şehidin İzmir\'de yaşayan babası Zeki Akdoğan ile annesi Fatma Akdoğan\'a gece geç saatlerde askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında dün akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi\'nde oturan babası Zeki Akdoğan ile annesi Fatma Akdoğan\'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Akdoğan ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri, Akdoğan ailesinin evine gelerek taziyelerini iletti.

Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın 23 yaşındaki kardeşi Gökhan Akdoğan\'ın da Hakkari\'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve abisinin şahadet haberini alır almaz cenaze için İzmir\'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın cenazesinin bugün sabah saatlerinde Çiğli 2\'inci Ana Jet Üssü\'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehit evinden görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Baba Zeki Akdoğan\'dan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

