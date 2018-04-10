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Spor

İzmir'e 2'nci Lig'de kabus haftaları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de sezonun son 4 haftasına girilirken Altay ve Menemen Belediyespor gruplarında liderlikten indi, Bucaspor düşme hattına gerilerken Karşıyaka'nın ise yaptığı çıkışa rağmen kurtuluş umudu mucizeye kaldı

10 Nisan 2018 14:39

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'de sezonun son 4 haftasına girilirken Altay ve Menemen Belediyespor gruplarında liderlikten indi, Bucaspor düşme hattına gerilerken Karşıyaka\'nın ise yaptığı çıkışa rağmen kurtuluş umudu mucizeye kaldı. Kırmızı Grup\'ta tarihinde ilk kez 1\'inci Lig\'e yükselmek için yarışı uzun süre zirvede götüren Menemen, üst üste 2 beraberlikle sezonun son haftaları öncesi koltuğu 2 puan farkla Hatayspor\'a kaptırdı. Grupta 5 maçtır kazanamayan, son maçta düşme hattındaki Bodrumspor\'a 6-2 mağlup olan Bucaspor, rakibinin düşme barajındaki yerini aldı. Buca\'nın kurtuluş hattıyla arasında 2 puan fark var. Beyaz Grup\'ta son 2 maçını kazanamayan Altay, koltuğu yeniden 3 puan önüne geçen Gümüşhanespor\'a verdi. Altay\'da Karşıyaka derbisindeki mağlubiyet, Teknik direktör İsmet Taşdemir\'i işinden etti. Son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Karşıyaka ise galibiyetlere rağmen son 4 haftaya Fethiyespor\'un 8 puan gerisinde girdi.

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