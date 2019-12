İzmir'e 25 milyon euroluk 3 yatırım



İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir'e yabancı yatırımcı kazandırmak için yaptığı çalışmalar sonucunda kente, kağıt, güneş enerji panelleri ve ileri teknoloji ürünleri üretecek ve toplamda 750 kişiye iş imkanı sağlayacak olan üç yatırımcı kazandırdı.



İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can, kente yabancı yatırımcı getirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek bu kapsamda Lüksemburglu, ABD-Fransız ortaklı ve Fransız olmak üzere üç ayrı şirketin İzmir'de yatırım kararı aldığını söyledi. ABD'li otomotiv yan sanayi firması Gates'in ESBAŞ'ta, bir Fransız ve Türk ortaklığı olan Data TSP'nin ve Lüksemburglu bir firmanın da İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne (İAOSB) yatırım yapacağını söyledi. Can, yatırım kararı alan firmaların da toplamda 750 kişilik istihdam yaratacağını ifade etti. Can, yatırımcıların ruhsat ve izin işlemlerini ücretsiz olarak kendilerinin yürüttüğünü söyledi.

Otomotiv yan sanayiinde dünyada adını duyuran ABD'li Gates firmasının 8 milyon euroluk yatırımla ESBAŞ'ta üretim yapacağını kaydeden Can, motor gömleği ve piston üretecek firma bünyesinde yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi. Firmanın 75 bin metrekare alana tesis kuracağını da açıklayan Can, yakın zamanda fabrika inşaatına başlayacağını ve 2010'da üretim planı yaptıklarını belirtti.



İAOSB'YE CANSUYU



Can, diğer iki yatırım hakkında da şunları söyledi:

“Krizden kaynaklı birçok fabrikanın kepenk kapattığı İAOSB'de Fransız ve Türk ortaklığında kurulacak olan Data TSP ise güneş enerjisi paneli üretimine başlayacak. Firma, 12 milyon euroluk yatırımla 150 kişiye de iş imkanı sunacak. Lüksemburg menşeli olan ve henüz adını açıklamak istemeyen firma da, yine imalat sektöründe 5 milyon euroluk yatırım ve 100 kişilik istihdamla bölgeye nefes aldıracak.”