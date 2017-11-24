İzmir'den Tunceli'ye kitaplarla gelen mutluluk

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - FARKLI illerde yaşayan bir grup gönüllünün desteğiyle İzmir\'den 1400 kilometre uzaklıktaki Tunceli\'nin Mazgirt ilçesindeki Darıkent Köyüne ulaşan Gülcan Demirpençe, köyde lösemiden hayatını kaybeden Gülsüm Türkmen\'in adına bir kütüphane kurulmasını sağladı. Darıkent İlkokulu ve Ortaokulu\'nda kısıtlı imkanlarla eğitimini sürdüren 85 öğrenciyi kitaplarla buluşturan gönüllüler adına kütüphanenin açılışına katılan Demirpençe, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Bir inşaat firmasında çalışan ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta takip edilen 26 yaşındaki Gülcan Demirpençe, İzmir\'den yola çıkıp, Tunceli\'nin Mazgirt ilçesindeki 85 öğrencinin eğitim gördüğü Darıkent İlkokulu ve Ortaokulu\'na kütüphane kurdu. Facebook üzerinden kendisine ulaşan eğitim gönüllülerinin desteğiyle 2 bin 500 kitap, 20 raflı 4 dolap, 1 bilgisayar ve boya temin eden Demirpençe, geçen hafta açılışı yapılan Darıkent köyündeki kütüphaneye lösemiden yaşamını yitiren Gülsüm Türkmen\'in adının verildiğini söyledi. Türkmen\'in 2014 yılında hayatını kaybettiğini hatırlatan Demirpençe, \"Gülsüm, Avustralya\'da yaşıyordu. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gördü ve 2014\'de aramızdan ayrıldı. Köy okullarında kurduğumuz kütüphanelere kanser tedavisi nedeniyle okula devam edemeyip, hayatını kaybeden çocukların isimlerini vermek istedik. Ben de aslen Tunceliliyim. Bu okulu Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde çalışan bir arkadaşımdan öğrendim. Mazgirt\'e 45 dakikalık mesafede. Ben, normal bir köy okulu sanıyordum; ama gidince farklı bir tabloyla karşılaştım\" dedi.

\'BİZİ DE DÜŞÜNEN BİRİLERİ VARMIŞ\'

Darıkent İlkokulu ve Ortaokulu\'nun bir dağın tepesinde ve ulaşımı çok güç bir yerde bulunduğunu belirten Demirpençe, oraya bir kütüphane kurulması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gerekli izinler alındıktan sonra sosyal medya üzerinden duyurular yapmaya başladığını söyledi. Bursa, İstanbul ve İzmir\'den gönüllülerin kitap desteğiyle 3 ayda hazırlıkları tamamlayan Demirpençe, ardından Darıkent\'in yolunu tuttuğunu anlattı. Demirpençe, \"İlk başlarda normal bir köy okulu diye düşündüğüm yer, meğer çok ırak bir tepenin üzerine kurulmuş yalnız bir okuldu. Sonra ne kadar güzel bir seçim yapmış olduğumu anladım. Yol uzadıkça değerlendi gözümde. Oraya vardığımda gözlerdeki heyecana, mutluluğa şahit olmak apayrı bir duyguydu benim için. Okul müdürü Ali Kocaoğlu\'nun söylediği tek bir söz her şeyi özetledi. \'Bizi de düşünen birileri varmış\'. Hayat, öyle bir döngü ki oradaki küçücük köyde yaşayan insanlarla yollarımız kesişti. Elbette bu kütüphaneyi yalnız açmadım. Biz yaptık, biz açtık. Eğitim gönüllüleri sayesinde daha çok kütüphane açacağız. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Darıkent ile ilgili bilgi veren Demirpençe, \"Arabası olmayan, Tunceli merkeze gidemez. Çocukların kıyafeti yok, olanlarınki yırtık. Gönüllülerin bana ulaştırdığı kitapları inceleyerek, seçtik ve kütüphanemize koyduk. Birçoğu çocukların sınavlara hazırlık sürecinde de fayda sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile birlikte açılışta 4 kişiydik. Hep yanımda oldular. O çocuklar için bot ve mont kampanyası da yapacağım\" diye konuştu.



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