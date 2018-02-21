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İzmir'den PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı 

İZMİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na İzmir'den katılacak özel harekat polisleri, dualarla bölgeye uğurlandı

21 Şubat 2018 19:28

İZMİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na İzmir\'den katılacak özel harekat polisleri, dualarla bölgeye uğurlandı. 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak Polis Özel Harekat (PÖH) timinin, bölgeye uğurlanması için tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile Meşkure Şamlı Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler, vatan sevgisini anlatan şiirler okuduktan sonra özel harekat polislerine Türk bayrağı teslim etti. Polisler ise öğrencilerden bayrağı öperek, teslim aldı. Göreve gitmeden önce yemin eden PÖH timi, dualar eşliğinde kurban kesilip, lokma dökülmesinin ardından uçakla yola çıktı.

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