İzmir'den gönüllü askerlik başvurusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Bornova Askerlik Şubesi\'ne gelen yaklaşık 100 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için dilekçe doldurarak başvuru yaptı.

İzmir\'de yaklaşık 100 kişi TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu. Grup, tekbir getirip \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attıktan sonra \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşenler için yoklama yaptı. Gönüllü askerlik başvurusu yapanlar adına açıklamayı yapan Yaşar Rüzgar, ülkenin zor günler geçirdiğini belirterek vatana millete sevgisi olan insanlara ihtiyaç duyulduğunu savundu. Rüzgar, \"Bizler burada vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan insanlarız. Devletimiz bize şerefli, şehit olma görevini verirse hazırız. Bizim gösterdiğimiz bu hassasiyetin Türkiye\'nin bütün illerinde sürdürülmesini istiyoruz\" dedi.



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