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İzmir'deki yangınlarda "kasıt" şüphesi İZMİR (A.A)

25 Ağustos 2011 19:39

-İzmir'deki yangınlarda "kasıt" şüphesi İZMİR (A.A) - 25.08.2011 - İzmir'de, son iki günde çıkan orman yangınlarıyla ilgili oluşan "kasıt şüphesi" nedeniyle, İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturularak inceleme başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Seferihisar, Bergama, Menemen, Bayındır ve Bornova'da son iki günde çıkan, 200 hektar orman ile 300 hektar tarım ve otluk alanı etkileyen yangınlarla ilgili "kasıt şüphesi" üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.  Jandarma bünyesinde özel bir ekip oluşturulduğu, yangınların başlangıcıyla ilgili henüz bir delil elde edilemediği, soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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