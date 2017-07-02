İzmir'deki yangında düşen helikopterdeki 5 personelin durumu iyi, tamamı yüzerek çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, İzmir Gümüldür'de orman yangının sürdüğü alanda yaptığı açıklamada, "Yangında son durum iyiye doğru gidiyor. Dünkü çok kötü hava şartları yok. 500 hektarın üzerinde alan zarar gördü iki üç nokta kaldı. Havadan ve yerden dozer ve itfaiyelerle canhıraş çalışıyoruz" dedi. Üzmez, yangın söndürmeye katılan bir helikopterin düşmesine ilişkin, 5 personelin de durumunun iyi olduğunu belirtti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Üzmez, piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi gibi ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğunu ve 150-200 yıllık ağaçların 30 saniyede yok olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Edirne'den Adana'ya kadar bütün gücünü buraya aktardıklarını, 9 helikopter, 4 uçak, 128 itfaiye ve 2 bine yakın işçi, mühendis, memur olarak çalıştıklarını belirten İsmail Üzmez, şunları söyledi:

"Genel müdür olarak başındayım. Rüzgarın yön değiştirmesi bize sıkıntı veriyor. Alevlerin 4 saatte 6- 7 kilometre gittiğini gördük. Bu işin sonuçlandırılması oldukça zor. Gece uçuşlarımız yok. Gün ışır ışımaz sabah 05.00'te havalandık. Saat 06.09 Balıkesir'den gelen helikopterimiz su dolum esnasında düştü. Suya yakın olmasından dolayı 5 personelin tamamı yüzerek çıktı, cankurtaran simit attı. Gaziemir Devlet Hastanesi'nden geliyorum, ağır bir yaralanma yok. Bu bakımdan rahatladık. Helikopterin düşüş nedeni sanırım dönüş esnasında güç kaybı oldu. Allah kaza bela vermesin. Canla- başla, gece- gündüz çalışıyorsunuz. Orada helikopter düştü ben her türlü parçalarını görmeme rağmen çalışmaları sürdürdüm, takviye gönderdim."

"Ateşsiz piknik yapın"

Orman Genel Müdürü Üzmez, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde sürdüğü şu günlerde vatandaşları ateşten uzak durmaları konusunda uyararak, "Piknik ateşi, avcı ateşi, çoban ateşi, sigara ateşi, belediyelerin çöplük ateşleri, bağ- bahçe ateşleri, anızlar yakılıyor oradan alevler ormana geçiyor ve akciğerlerimiz yanıyor. 150-200 yaşındaki ağaçlar, 30 saniyede yok oluyor. İki hafta sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ateşle uğraşmayın. Ateşsiz piknik yapın. Orman yangınlarını gözetleyen bin 176 kulemiz var. Bizim gözümüz kulağımız olun. Alo 177'yi 7 gün 24 saat ücretsiz olarak çevirin. Bu ormanlarımızı akciğerlerimizi kurtarmış oluruz" dedi.

Kazayı gören diğer helikopter can yelekleri attı

Yangın söndürme çalışması sırasında yangına müdahale eden helikopterlerden birin 'bambi' adı verilen su tankı Tahtalı Barajı'nda su aldığı sırada bir cisme takılması sonucu düştü. 3'ü pilot 5 personel kendi imkanlarıyla helikopterden çıktı. Su üstünde bekleyen Rus Alex Kamormov (57), Rus Votintcev Aleksal (29), Rus Dimitri Khazov (39), Alper Ereneydın (30), Muhterem Gürtekin'e kazayı gören diğer helikopterden can yelekleri atıldı.

Kurtarma çalışmalarına yangın nedeniyle evlerinden çağrılan ve gözetleme ile görevlendirilen İZSU güvenlik görevlileri kazayı kurtarma botuna haber verdi. Kurtarma botunda görevli güvenlik görevlileri Zeki Üstbaş ve güvenlik şefi Çetin Aydın yaralılara müdahale içi botla baraja açıldı. Helikopter personeline yaklaşan Zeki Üstbaş ve Çetin Aydın, ilk önce yaralı ve yüzme bilmeyen 2 personeli bota aldı. Burada yaralı ve bilinci kapalı olan personele Çetin Aydın tişörtüyle tampon yaparak ilk yardım uyguladı. Ardından diğer 3 kişiyi de alarak kıyıya çıkardı. Kıyıda daha önceden haber verilen 112 ekibi yaralıları alarak hastaneye nakletti.

"18 saattir görev başındayız"

Botta görevli Zeki Üstbaş, kaza anını anlatırken şunları söyledi:

"Biz yangın için yaklaşık 18 saattir görev başındayız. Tahtalı Barajı'ndan su alarak İzmir'in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan su alma yapısının yangından etkilenmesini önlemek amacıyla çalışıyoruz. Ancak yangına müdahale devam ederken, su almak için baraja yaklaşan helikopterlerden biri düştü. Güvenlik şefimiz Çetin Aydın kazayı fark ederek hemen kurtarma botuyla açılma talimatı verdi. Kendisiyle birlikte botla kaza yerine yaklaşarak yaralılara müdahale ettik. Önce yaralı personeli, sonra yüzme bilmeyeni aldık. Diğer 3 personeli aldıktan sonra kıyıya doğru harekete geçtik. Bu sırada şefim Çetin Aydın, başı kanayan yaralıya tişörtüyle tampon yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Biz yaralıları kıyıda bekleyen 112 ekibine teslim ettik."

Güvenlik şefi Çetin Aydın ise "Saat 13.30 itibariyle güvenlik amirimiz Metin Acim'in talimatı doğrultusunda tüm vardiya ekibimi saat 14.30'da Tahtalı Barajı’nda hazır bulunacak şekilde göreve çağırdım. Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimizle tepelerde ve kritik noktalarda, havza kenarlarında gözetleme görevine başladık. Amacımız hem yangına müdahaleyi kolaylaştırmak hem de kentimize büyük oranda su sağlayan barajımızın su alma yapısını korumak. Bu sırada yangına müdahale devam ederken su almak için tankını suya daldıran helikopterin düştüğünü gördüm. Hemen harekete geçerek botla açıldık. Biz bu botla zaten hem kendi personelimizin hem de çevredeki köylülerin tahliye edilerek karşı kıyıya ulaşımı için 24 saat hazır bekliyoruz. Kazaya da zamanında müdahale ederek yaralıların daha kötü bir sonuç yaşanmadan tahliyesini sağladık" dedi.



