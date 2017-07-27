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İzmir'deki yangın Manisa'ya ulaştı; yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevler Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de etkili olmaya başladı

27 Temmuz 2017 04:45

İzmir'in Bayındır ilçesinde Salı günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de etkili olmaya başladı. Turgutlu’daki Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de etkili olmaya başladı.

Turgutlu’daki Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan yaklaşık 2 bin kişi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle Dağmarmara bölgesindeki Niyazi Üzmez Ortaokulu’nun bahçesinde kurulan toplanma merkezine taşındı. Buradan da vatandaşlar yakınlarının yanlarına yerleşmek üzere, çevredeki kırsal mahallelere götürüldü. Bir kısmı da ilçe merkezine götürülerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)

 

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