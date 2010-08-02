-İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İZMİR (A.A) - 02.08.2010 - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçenin Atatepe mevkisi Yeni Mezarlık tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, yer ekipleri ve belediyeye ait arozözlerin katıldığı çalışmalar sonucu yangın yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.