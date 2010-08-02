T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İZMİR (A.A)

02 Ağustos 2010 20:29

-İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İZMİR (A.A) - 02.08.2010 - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçenin Atatepe mevkisi Yeni Mezarlık tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, yer ekipleri ve belediyeye ait arozözlerin katıldığı çalışmalar sonucu yangın yayılmadan söndürüldü.  Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24