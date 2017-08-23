İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kiraz İlçesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1467 kök hintkeneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro ekipleri, komşu Kiraz ilçesinin Altınoluk Mahallesi\'nde oturan Y.A. (41), R.A. (35) ve M.G.\'nin (36) hintkeneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından bugün saat 12.00 sıralarında şüphelilerin evlerine ve hintkeneviri ektikleri araziye eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, damlama sulama sistemiyle sulandıkları tespit edilen 1467 kök hintkeneviri ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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