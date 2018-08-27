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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 46 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, jandarmanın 17- 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 545 gram esrar ve 976 kök Hint keneviri ele geçirildi

27 Ağustos 2018 16:32

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, jandarmanın 17- 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 545 gram esrar ve 976 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 46 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17- 26 Ağustos tarihleri arasında 14 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.  Operasyonlarda, 545 gram esrar ve uyuşturucu elde etmek amacıyla dikilen 976 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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