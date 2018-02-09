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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 30 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de polisin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği 58 ayrı operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 30'u tutuklandı

09 Şubat 2018 15:51

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de polisin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği 58 ayrı operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 30\'u tutuklandı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 58 operasyon yaptı. Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka ve Bornova\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi, 75 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 11 bin 50 gram esrar, 5 bin 160 gram metamfetamin, 1733 uyuşturucu hap, 100 gram kokain, 20 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 360 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 14 tabanca fişeği, 19 av tüfeği fişeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 30\'u tutuklandı, 15\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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