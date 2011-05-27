-İZMİR'DEKİ ULAŞIM ZAMMINA İPTAL İZMİR (A.A) - 27.05.2011 - İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine 28 Aralık 2009 tarihinde yapılan zammın İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği bildirildi. Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zammın iptali için dava açan Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Başkanı avukat Arif Ali Cangı, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de 1 Haziran 2009 tarihinde toplu ulaşıma yüzde 50'ye yakın, suya da yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldığını, yargıya başvurarak, bu zamlarının yürürlüğünü durdurduklarını, 6 ay süreyle fazla alınan su ücretlerini de faturalardan düşürttüklerini anlattı. Cangı, 28 Aralık 2009 tarihinden itibaren, mahkemenin durdurduğu tarifenin de üzerinde yeni zamlı tarife yürürlüğe girdiğini, bu zam kararının iptali için de dava açtıklarını ve 1. İdare Mahkemesinin söz konusu kararı iptal ettiğini kaydetti. Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Yasası'nın ilgili maddeleri gereğince, mahkeme kararının gecikmeksizin, en geç 30 gün içinde uygulanması gerektiğini ifade eden Cangı, şu görüşleri dile getirdi: ''Toplu ulaşımda 1 Haziran 2009 tarihinden önceki tarifeye dönülmesi ve 1 Haziran'dan sonra hukuka aykırı zamlı tarife üzerinden tahsil edilen fazla ücretlerin yurttaşa geri verilmesi gerekmekteydi. Ama öyle olmadı. Mahkeme kararına yalnızca bir gün uyuldu, 27 Aralık 2009 tarihinde eski tarife uygulandı. 28 Aralık 2009 tarihinden itibaren, mahkemenin durdurduğu tarifenin de üzerinde yeni zamlı tarife yürürlüğe girdi. Açıkça mahkeme kararına direnen, İzmirlilerle alay eden bu zam kararının iptali için de dava açmıştık. Yaklaşık 1,5 yıldan bu yana süren yargılama sonunda İzmir 1. İdare Mahkemesi, zam kararını iptal ettiğini bildirdi.'' Cangı, İzmir'de 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren yapılan zamların geçerliliği kalmadığını vurgulayarak, ''Haksız yere İzmirlilerden yüzde 50'ye varan fazla ulaşım bedeli tahsil edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilere borçludur. 1 Haziran 2009 tarihinden bu yana İzmirlilerden hukuka aykırı biçimde alınan fazla ulaşım bedellerinin iadesi gerekir'' diye konuştu.