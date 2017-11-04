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İzmir'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'İN Gaziemir İlçesi'nde çıkan kavgada, 33 yaşındaki Abdullah Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı

04 Kasım 2017 10:53

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Gaziemir İlçesi\'nde çıkan kavgada, 33 yaşındaki Abdullah Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerine meydana geldi. Ramazan K. ile Abdullah Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan K., yanındaki tabancayı ateşledi. Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı. Olaydan sonra Ramazan K. kaçarken, Sarı, arkadaşları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Sarı\'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Polis, Ramazan K.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.
 

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