İzmir'deki rehin alınan iki kişi kurtarıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Osman G. pompalı tüfekle bir apartman dairesini basıp iki kişiyi rehin aldı. Osman G. polisin tüm çabasına rağmen ikna olmayınca, operasyon için de Özel Harekat Polisi hazırlık yaptı. Önce çocuk sonra kadın kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde, Osman G. pompalı tüfekle bir apartman dairesini basıp, 2 kişiyi rehin aldı. Öfkeli adam, polisin tüm çabasına rağmen ikna olmadı, Özel Harekat Polisi hazırlık yaptı. Son olarak Osman G yemek ve çay siparişi verdi. Ekin Sitesi’ndeki bir apartmanın beşinci katına pompalı tüfekle gelen, pazarcılık yaparken bir süre önce bir petrokimya şirketinde taşeron şirket işçisi olarak işe başladığı öğrenilen 34 yaşındaki Osman G., eve gündelikçi olarak temizliğe gelen 36 yaşındaki Songül T. ve yakını 19 yaşındaki Muzaffer T.’yi saat 09.30’da rehin aldı.

Binada tesisat işiyle uğraşan ustaların gürültüler üzerine durumdan şüphelenip ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı. Evin terasındaki iki rehineyi bırakması için polislerin saatler süren ikna çabasından sonuç alamadı.



Özel Harekat Polisleri de operasyon için hazırlığa başladı.

Evin terasından üç, dört kez elindeki pompalı tüfek ile havaya ateş eden Osman G.’nin aslen Balıkesirli olduğu, taşeron şirkette işe başlayınca Manisa’daki evini bir süre önce Aliağa’ya taşıdığı öğrenildi. Osman G.’nin rehin aldığı Songül T. ile daha önce ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Yemek ve çay siparişi veren Osman G. zaman zaman terasa çıkıp, kendisini ikna etmek için uğrayan polislere direnmeyi sürdürdü.

6 saat sonra serbest bıraktı

Bölgede rehine krizi devam ederken, 6 saatin sonunda Osman G., Songül T.'nin 19 yaşındaki oğlu Muzaffer T.'yi serbest bıraktı. Polis ekipleri tarafından teslim alınan Muzaffer T., ifade için emniyete götürüldü.

Yemeğine ilaç koydular

Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince saldırganın isteği üzerine yemek ve çay verildi. Yemeğe konuyan ilaç ile sakinleştirilen saldırgan polisin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Rehin aldığı kadın da kurtarıldı. Saldırgan ise gözaltına alındı. Saldırgan apartmandan çıkarılırken rehin alınanların ailesi tarafından saldırıya uğradı.