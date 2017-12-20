İzmir'deki PKK operasyonunda gözaltı sayısı 55'e çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de dün PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen aralarında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu 53 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bu sabah 2 kişi daha yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 55 oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında PKK’nın dağ kadrosuyla doğrudan bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.

Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.\'nin PKK\'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.’nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında bu sabah 2 kişi daha gözaltına alındı. Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, gözaltı sayısı 55’e yükseldi.