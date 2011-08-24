-İzmir'deki orman yangınlarına soruşturma İZMİR (A.A) - 24.08.2011 - İzmir'de dün dört farklı bölgede yarım saat içinde çıkan orman yangınlarında sabotaj olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Seferihisar Orhanlı köyü, Bayındır Alankıyı köyü, Menemen Emiralem beldesi ve Bornova Işıkkent semtinde orman alanı içinde ya da yakınındaki yangınlar, birbirine yakın zamanlarda başladı. Işıkkent'te kent merkezine yakın bölgedeki ağaçlandırma sahasındaki yangın, başlangıç aşamasında fark edilerek orman ekiplerince söndürüldü. Bayındır Alankıyı köyü yakınlarındaki yangın ise yoğun bir müdahale sonrası kontrol altına alındı. Menemen'in Emiralem beldesi yakınlarında otluk alanda başlayan, önemli orman alanlarından Yamanlar Dağı'na ilerleyen yangın, kent merkezi üzerinde duman bulutu oluşturdu. Yoğun çabalarla akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık orman ile yaklaşık 200 hektar makilik, otluk ve zeytin ağaçlarıyla kaplı özel mülkiyet alanı zarar gördü. Seferihisar ilçesi Orhanlı köyü yakınlarında ağaçlandırma sahasında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Menderes'in Ürkmez beldesi yönüne ilerleyen, tedbir amaçlı Gümüldür'deki bazı evlerin boşaltılmasına neden olan yangın da 100 hektarlık alanda etkili oldu. Yangın, bu sabah tamamen söndürüldü. Yangınlara, İzmir'de konuşlananların yanı sıra çevre illerden gelen 5 amfibi uçak, 5 Türk Hava Kurumu uçağı, 11 helikopter, 50'yi aşkın arozöz, 8 dozer, 12 su taşıyıcı tanker, yüzlerce orman işçisi ve itfaiye araçları katıldı. Söndürme ekipleri, aynı anda başlayan yangınlar nedeniyle farklı noktalara yönlendirilince, müdahale gücü bölündü. Kontrol altına alınan yangın bölgesindeki ekipler, diğer yangın bölgelerine kaydırıldı. İzmir Valisi Cahit Kıraç, gazetecilerin sorusu üzerine, aynı saatlerde farklı noktalarda yangın çıkmasının normal olmadığını belirterek, bir süre önce Foça'da yangın çıkaran terör örgütü bağlantılı üç kişinin tutuklandığını hatırlattı. Kıraç, ''Yangınlarla ilgili inceleme yapılacak, çıkışında insan unsurunun etkisi var mı araştırılacak'' dedi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve yangınların meydana geldiği bölgelerdeki jandarma komutanlığı ekiplerinin, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.