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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü

04 Temmuz 2017 14:40

İzmir'in Menderes ilçesinde, 1 Temmuz'da makilik alanda başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Şaşal Mahallesi yakınında geçen cumartesi başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde söndürüldü.

 

"Yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuzdayız"

 

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, yangının yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı. 

Bu arada yangın nedeniyle oluşan zarar tespiti de soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.

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