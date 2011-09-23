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İzmir'deki operasyonda gözaltı sayısı 34'e çıktı İZMİR (A.A)

23 Eylül 2011 19:02

-İzmir'deki operasyonda gözaltı sayısı 34'e çıktı İZMİR (A.A) - 22.09.2011 - İzmir'de terör örgütüne yönelik başlatılan ve dün 30 kişinin yakalandığı operasyonlarda, gözaltı sayısı 34'e yükseldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda, bugün belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi yakalandı. Ekiplerin, gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptığı, bulunan yasak yayın ile örgütsel dokümanlara el koyduğu öğrenildi. Gözaltında tutulan 34 kişinin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

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